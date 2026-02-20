VERNISSAGE DE L’EXPOSITION LES ILLUS’ : LE DESSIN ET LE GESTE, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Jean Jaurès · Nevers
Informations pratiques
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION LES ILLUS’ : LE DESSIN ET LE GESTE Vendredi 18 septembre, 18h00 Médiathèque Jean Jaurès Nièvre
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Vendredi 18 septembre 2026, à partir de 18 heures.
À l’occasion du vernissage de l’exposition « Le dessin et le geste »,
venez rencontrer les artistes du collectif “Les Illus’” et découvrir leurs univers, leurs oeuvres et leurs différentes pratiques.
Une exposition collective placée sous le signe de la thématique « L’art est autour du geste », dans le prolongement du festival Nevers en Bleu.
En présence des artistes. Un verre de l’amitié est offert à la suite du vernissage.
Entrée libre, gratuit – Sous la verrière
Médiathèque Jean Jaurès – Tout public
Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.68.48.50. »}]
Du 12 septembre 2026 au 2 janvier 2027, la Médiathèque Jean Jaurès accueille, dans la salle d’exposition Hélène Guinepied, le collectif “Les Illus” pour l’exposition « Le dessin et le geste ». mediatheque nevers ville de nevers
Sarah Belin – Ville de Nevers
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