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Vernissage de l’exposition « Racines parlantes », Musée Albert Marzelles, Marmande

samedi 19 septembre 2026 · Musée Albert Marzelles · Marmande

Vernissage de l’exposition « Racines parlantes », Musée Albert Marzelles, Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Albert Marzelles
Adresse
15 Rue Abel Boyé, 47200 Marmande, France
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit.

Vernissage de l’exposition « Racines parlantes » Samedi 19 septembre, 11h00 Musée Albert Marzelles Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Vernissage de l’exposition « Racines parlantes »

Musée Albert Marzelles 15 Rue Abel Boyé, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553644204 https://mairie-marmande.fr/index.php/le-musee-marzelles Le musée a une double vocation, artistique et historique. Il présente :
– une mosaïque romaine du IVe siècle après J.C. ;
– une collection de peintures de XXe siècle Abel Boyé ;
– une riche programmation annuelle de peintres et de sculpteurs. Parking à proximité.
Vernissage de l’exposition « Racines parlantes »

©Mairie de Marmande

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