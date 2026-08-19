Vernissage de l’exposition « Racines parlantes », Musée Albert Marzelles, Marmande
samedi 19 septembre 2026 · Musée Albert Marzelles · Marmande
Informations pratiques
Vernissage de l’exposition « Racines parlantes » Samedi 19 septembre, 11h00 Musée Albert Marzelles Lot-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Vernissage de l’exposition « Racines parlantes »
Musée Albert Marzelles 15 Rue Abel Boyé, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553644204 https://mairie-marmande.fr/index.php/le-musee-marzelles Le musée a une double vocation, artistique et historique. Il présente :
– une mosaïque romaine du IVe siècle après J.C. ;
– une collection de peintures de XXe siècle Abel Boyé ;
– une riche programmation annuelle de peintres et de sculpteurs. Parking à proximité.
Vernissage de l’exposition « Racines parlantes »
©Mairie de Marmande
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