Vernissage de l’exposition « Racines parlantes », Musée Albert Marzelles, Marmande

Informations pratiques

Vernissage de l’exposition « Racines parlantes » Samedi 19 septembre, 11h00 Musée Albert Marzelles Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Vernissage de l’exposition « Racines parlantes »

Musée Albert Marzelles 15 Rue Abel Boyé, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553644204 https://mairie-marmande.fr/index.php/le-musee-marzelles Le musée a une double vocation, artistique et historique. Il présente :

– une mosaïque romaine du IVe siècle après J.C. ;

– une collection de peintures de XXe siècle Abel Boyé ;

– une riche programmation annuelle de peintres et de sculpteurs. Parking à proximité.

Vernissage de l’exposition « Racines parlantes »

©Mairie de Marmande