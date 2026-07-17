Vernissage et conférence : George Sand et la modernité, Petite Maison de la Culture, Sancerre

Informations pratiques

Vernissage et conférence : George Sand et la modernité Samedi 19 septembre, 18h00 Petite Maison de la Culture Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Une exposition haute en couleurs, pour présenter celle qu’on ne présente plus : George Sand. Mais au fait, la connaissez-vous vraiment ? A travers une exposition et une conférence, passez une soirée hors du temps avec une grande femme de lettres.

Petite Maison de la Culture Place Saint-Père, 18300 Sancerre Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire 02 48 78 52 52

Une exposition haute en couleurs, pour présenter celle qu’on ne présente plus : George Sand.