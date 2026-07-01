Vernissage -Exposition Atelier Maiffret Point bar Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Vernissage -Exposition Atelier Maiffret

Point bar Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Vernissage le mercredi 22 juillet à 18 h de l’exposition vente de dessins et de peintures e l’Atelier Maiffret au Point-Bar, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, venez découvrir une sélection d’œuvres originales. Au plaisir de vous accueillir et de partager avec vous cet univers artistique.

Point-Bar 23, place du Marché

89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye .

Point bar Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté pointbar89@gmail.com

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English : Vernissage -Exposition Atelier Maiffret

L’événement Vernissage -Exposition Atelier Maiffret Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !