Vernissage Exposition « ÉLÉVATION », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Vernissage Exposition « ÉLÉVATION » Samedi 19 septembre, 18h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Tout Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Et si l’art s’était invité dans nos paysages urbains ?

La photographe Dorine Marais pose un regard affûté sur les paysages urbains de la région des Hauts-de-France. À travers cette série, elle explore l’évolution de l’architecture, traquant ces bâtiments contemporains qui bousculent le décor et se démarquent du paysage.

Elle saisit ce moment où de nouvelles structures choisissent de s’affranchir totalement des codes traditionnels ou de réinventer l’identité du territoire pour lui insuffler un élan futuriste.

Au-delà de la géométrie des façades, ÉLÉVATION met en lumière le dialogue secret entre le bâti et l’humain. Chaque photographie fige un contraste entre l’immobilité des structures et le flux vibrant du quotidien. Derrière chaque cliché se cache une histoire vécue, un fragment de vie capturé sur le vif, invitant ceux qui regardent à s’immiscer dans les coulisses de chaque prise de vue.

Vernissage le 19 septembre 2026 à 18h00

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

ÉLÉVATION capture le dialogue entre architecture audacieuse et vie urbaine au cœur des Hauts-de-France.

Dorine Marais