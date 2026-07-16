Vernissage exposition | L’incantation aux oiseaux, Conservatoire de Pantin, Pantin

Informations pratiques

Vernissage exposition | L’incantation aux oiseaux Vendredi 5 mars 2027, 18h00 Conservatoire de Pantin Seine-Saint-Denis

Gratuit sur rendez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-05T18:00:00+01:00 – 2027-03-05T21:00:00+01:00

Fin : 2027-03-05T18:00:00+01:00 – 2027-03-05T21:00:00+01:00

L’incantation aux oiseaux

Exposition de CélineTuloup

Céline Tuloup est née en 1980 à Vichy. Elle vit et travaille à Saint-Denis. Elle est artiste résidente au 6b. Diplômée d’un DEUG de psychologie et d’un master en arts plastiques, elle a exposé en France et à l’étranger, notamment à la biennale d’art contemporain textile «Contextile» (Portugal), à la Manufacture (Roubaix), au musée Corneille (Petit-Couronne), au Safran (Amiens) et à la MAL (Laon). Elle a réalisé plusieurs ateliers en partenariat avec le FRAC Picardie et a été en résidence au Point Commun (Annecy), à la Source et à la Corne d’or (Normandie). Elle est actuellement chargée d’enseignement à l’université Paris 8.

Empruntant de multiples formes (toiles brodées, installation, céramique, dessin), son univers artistique tisse des liens entre psychanalyse, croyance populaire et enjeux politiques. La broderie et plus largement le textile occupent une part importante dans ses réalisations artistiques. Ils se veulent une référence à l’histoire des femmes confinées dans l’espace domestique mais aussi à un artisanat, une technique traditionnelle nécessitant savoirfaire et transmission. Son désir est à la fois de réactiver ces pratiques en les inscrivant dans une recherche plastique contemporaine et de les déplacer en les confrontant à des questionnements traversant notre actualité. Son travail aborde des problématiques féministes, écologiques ainsi que des thématiques liées à l’immigration et à l’exil.

Conservatoire de Pantin 49, avenue du Général Leclerc 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « conservatoire.pantin@est-ensemble.fr »}]

Découvrez l’exposition de Céline Tuloup. Entre toiles brodées, installation, céramique, dessin, son univers artistique tisse des liens entre psychanalyse, croyance populaire et enjeux politiques.

Samuel Aligand