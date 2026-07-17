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Vernissage exposition |Tangui Bidou, Conservatoire de Pantin, Pantin

vendredi 13 novembre 2026 · Conservatoire de Pantin · Pantin

Vernissage exposition |Tangui Bidou, Conservatoire de Pantin, Pantin

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
Conservatoire de Pantin
Adresse
49, avenue du Général Leclerc 93500 Pantin
Ville
93500 Pantin
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
Visite gratuite sur rendez-vous

Vernissage exposition |Tangui Bidou Vendredi 13 novembre, 18h00 Conservatoire de Pantin Seine-Saint-Denis

Visite gratuite sur rendez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T18:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-13T18:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:00:00+01:00

Tangui Bidou

Exposition

Des objets qui font semblant : d’être une grotte, une machine, un oiseau, un corps. Les couleurs sont franches : du jaune citron, du rose chewing-gum, du vert menthe. À côté des sculptures, des dessins à la gouache anticipent ou prolongent le geste. Ils tracent les contours d’un monde instable, où les formes se répètent, comme une collection de figures possibles. Les sculptures se métamorphosent en instruments. Nous jouons quelques minutes, en improvisant, en nous soutenant les un·es les autres. Les sons ― de cuivre, de cor, de conque ― surgissent comme des voix animales ou gutturales. L’objet est le prolongement de notre souffle et devient la trace de notre présence. Tout évoque un monde qui se bricole, fait de gestes simples, d’images tenaces et du désir de croire que tout pourrait, soudainement, se mettre à danser.

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Découvrez l’exposition de l’artiste Tangui Bidou où l’’objet est le prolongement de notre souffle et devient la trace de notre présence. Tout évoque un monde qui se bricole, …

Samuel Aligand

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