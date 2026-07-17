Vernissage exposition |Tangui Bidou, Conservatoire de Pantin, Pantin
vendredi 13 novembre 2026 · Conservatoire de Pantin · Pantin
Informations pratiques
Vernissage exposition |Tangui Bidou Vendredi 13 novembre, 18h00 Conservatoire de Pantin Seine-Saint-Denis
Visite gratuite sur rendez-vous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T18:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-13T18:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:00:00+01:00
Tangui Bidou
Exposition
Des objets qui font semblant : d’être une grotte, une machine, un oiseau, un corps. Les couleurs sont franches : du jaune citron, du rose chewing-gum, du vert menthe. À côté des sculptures, des dessins à la gouache anticipent ou prolongent le geste. Ils tracent les contours d’un monde instable, où les formes se répètent, comme une collection de figures possibles. Les sculptures se métamorphosent en instruments. Nous jouons quelques minutes, en improvisant, en nous soutenant les un·es les autres. Les sons ― de cuivre, de cor, de conque ― surgissent comme des voix animales ou gutturales. L’objet est le prolongement de notre souffle et devient la trace de notre présence. Tout évoque un monde qui se bricole, fait de gestes simples, d’images tenaces et du désir de croire que tout pourrait, soudainement, se mettre à danser.
Conservatoire de Pantin 49, avenue du Général Leclerc 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « conservatoire.pantin@est-ensemble.fr »}]
Découvrez l’exposition de l’artiste Tangui Bidou où l’’objet est le prolongement de notre souffle et devient la trace de notre présence. Tout évoque un monde qui se bricole, …
Samuel Aligand
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