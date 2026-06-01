Vernissage le jardin des coquilles Cahors
Vernissage le jardin des coquilles Cahors lundi 22 juin 2026.
Cahors
Vernissage le jardin des coquilles
Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-06-22
Le parc Philippe Gaubert s'habille aux couleurs de Compostelle et expose près de 300 coquilles peintes par les enfants de l'école Saint Gabriel et de la Mjc Luzech-Sauzet.
Le parc Philippe Gaubert s'habille aux couleurs de Compostelle et expose près de 300 coquilles peintes par les enfants de l'école Saint Gabriel et de la Mjc Luzech-Sauzet.
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Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 87 87
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English :
Philippe Gaubert Park is decked out in the colors of Santiago de Compostela and is displaying nearly 300 seashells painted by students from Saint Gabriel School and the Luzech-Sauzet Youth and Culture Center.
L’événement Vernissage le jardin des coquilles Cahors a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot
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