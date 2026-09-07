Vernissage, Petite Maison de la Culture, Sancerre

samedi 19 septembre 2026 · Petite Maison de la Culture · Sancerre

Informations pratiques

Vernissage Samedi 19 septembre, 17h30 Petite Maison de la Culture Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Vernissage de l’exposition de JM Athomas autour de George Sand suivi d’une conférence.

Petite Maison de la Culture Place Saint-Père, 18300 Sancerre Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire 02 48 78 52 52

Vernissage de l’exposition de JM Athomas autour de George Sand suivi d’une conférence

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