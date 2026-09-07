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Vernissage, Petite Maison de la Culture, Sancerre

samedi 19 septembre 2026 · Petite Maison de la Culture · Sancerre

Vernissage, Petite Maison de la Culture, Sancerre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Petite Maison de la Culture
Adresse
Place Saint-Père, 18300 Sancerre
Ville
18300 Sancerre
Département
Cher

Vernissage Samedi 19 septembre, 17h30 Petite Maison de la Culture Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Vernissage de l’exposition de JM Athomas autour de George Sand suivi d’une conférence.

Petite Maison de la Culture Place Saint-Père, 18300 Sancerre Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire 02 48 78 52 52
Vernissage de l’exposition de JM Athomas autour de George Sand suivi d’une conférence

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