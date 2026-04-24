Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

VÉRONIC DICAIRE

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Ouverture 20H

Dès 50 euros

Nouveau Spectacle

C’est le grand retour de Véronic DiCaire !

Dans ce nouveau spectacle, entourée de ses musiciens en live, elle révèle une facette plus personnelle et met l’émotion au premier plan.

Entre imitations, humour et performances musicales intenses, Véronic DiCaire offre une expérience où chaque voix dévoile une part d’elle.

Un show unique, vibrant et authentique, qui rapproche le public au plus près de son univers. Une soirée à ne pas manquer.

Réservez ici https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/veronic-dicaire-billet/idmanif/643864/idtier/7478460?fbclid=IwY2xjawOqW0VleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHcXRaSFI0UUo3S1REN2JPc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuGg40B4Zi98xZTpll684SFLeNzDfg4qRGXcGcH0mLwr4A2dfB4H .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueil@embarcadere-boulonnais.fr

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English :

L’événement VÉRONIC DICAIRE Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale