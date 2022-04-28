Vers l’insertion professionnelle des femmes éloignées de l’emploi en IDF, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Vers l’insertion professionnelle des femmes éloignées de l’emploi en IDF Jeudi 28 avril 2022, 13h45 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-04-28T13:45:00+02:00 – 2022-04-28T18:00:00+02:00

Fin : 2022-04-28T13:45:00+02:00 – 2022-04-28T18:00:00+02:00

Nous vous invitons à réfléchir ensemble à notre Projet VEIL (Vers l’Emploi, l’Insertion et la Liberté des femmes), qui s’articulera autour de deux axes principaux à savoir une plateforme en ligne intégrant un tchat animé par des conseiller.ère.sen insertion professionnelle et des juristes spécialisé.e.sen droit du travail et par la suite des permanences itinérantes dans des vans.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Réfléchir ensemble à notre Projet VEIL