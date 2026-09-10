Vers un jardin d’humanités, Samuel Lewis, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval

Informations pratiques

Vers un jardin d’humanités, Samuel Lewis 18 et 19 septembre MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Paysan artiste, Samuel Lewis est un poète du quotidien. En parfait autodidacte, il a appris à cultiver sa terre et à dessiner, à l’écoute de son environnement, le cœur ouvert et nourri par la conviction profonde que nous ne sommes que de passage, que la trace laissée par la main de l’homme doit rester discrète et ne pas s’imposer de façon irrémédiable et définitive dans un environnement déjà fort malmené. L’exposition permet à cette création singulière de questionner le rapport de l’homme au reste du vivant.

En visite libre : samedi 9h 12h – 13h30 18h et dimanche 14h 18h

Visites commentées express : samedi et dimanche à 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h

Animation : Conférence dessinée par l’artiste, samedi et dimanche de 14h à 17h

MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Place de la Trémoille, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0253741230 https://musees.laval.fr Monument emblématique de la ville, le Vieux Château doit également être considéré comme l’acte fondateur de notre cité. Vers 1020, Guy de Dénéré établit son château à motte sur les flancs de la colline dominant la Mayenne, à proximité du gué franchi par une ancienne voie romaine reliant les antiques cités du Mans et de Corseul.

Cette première bâtisse de terre et de bois est par la suite supplantée par une forteresse de pierre, dont la pièce maîtresse est un donjon cylindrique élevé dans le premier tiers du XIIIe siècle au moment où la seigneurie de Laval entre dans la sphère d’influence politique des Capétiens. Cette tour, haute de 34 mètres, est couronnée d’une galerie à vocation défensive, appelé hourd, considérée comme l’une des pièces de charpente les plus anciennes de France (1219-1221).

Devenue prison à la Révolution Française, l’ancienne demeure des comtes de Laval accueille, depuis 1967, le premier musée d’art naïf d’Europe inauguré en l’honneur du Douanier Rousseau.

Le château de Laval se visite uniquement en visite commentée du 1er septembre au 30 juin.

Paysan artiste, Samuel Lewis est un poète du quotidien. En parfait autodidacte, il a appris à cultiver sa terre et à dessiner, à l’écoute de son environnement, le cœur ouvert et nourri par la que ne …

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