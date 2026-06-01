Vers une alimentation durable : organiser sa cuisine et ses essentiels avec Charlotte Dupart, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Vers une alimentation durable : organiser sa cuisine et ses essentiels avec Charlotte Dupart, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 13 juin 2026.
Vers une alimentation durable : organiser sa cuisine et ses essentiels avec Charlotte Dupart Samedi 13 juin, 11h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
Quelques conseils à mettre en place dans son quotidien pour manger sainement, faire ses courses intelligemment, cuisiner autrement. À partir de 15 ans, sur inscription.
Crédits photos Charlotte Dupart
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