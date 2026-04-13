Vestiaires des prostitutions : la rue, la maison close et le demi-monde (1850-1920), Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle, Fontainebleau

Vestiaires des prostitutions : la rue, la maison close et le demi-monde (1850-1920) Dimanche 7 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Blâmé par ses contemporains, longtemps oublié ou négligé par l’historiographie, le monde de la prostitution parisienne, riche et complexe au point de vue de ses pratiques vestimentaires, mérite d’être examiné à nouveaux frais par l’histoire de la mode. Dans la seconde moitié du XIXᵉ siècle, le phénomène prostitutionnel connaît en effet une visibilité sans précédent dans la ville de Paris, à chacun de ses échelons de prestige et de cherté. Des modestes ou tapageuses tenues de la prostitution de rue aux luxueuses parures du demi-monde, en passant par les vestiaires des maisons closes, l’habillement des prostituées s’affiche dans la ville ainsi que dans les médias contemporains, et résonne dans les imaginaires collectifs. Outil de séduction, instrument de travail et de contrôle, territoire de liberté ou d’inventivité potentielle, le vêtement trouve ici des sens et des fonctions qui restent largement à mettre à jour.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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