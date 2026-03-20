Vêtements en pointillé : L’apprentissage de la couture dans les écoles de jeunes filles Bibliothèque François Villon Paris

Ces documents patrimoniaux , issus de la riche collection de la cinémathèque de la Ville de Paris, offrent ainsi un regard riche et vivant sur

les modes, les techniques et l’apprentissage du vêtement au début du 20e

siècle, et mettent en lumière la place centrale de la couture dans la

construction des identités culturelles et féminines.

En partenariat avec la Cinémathèque Robert Lynen

À travers une iconographie inédite, cette projection-conférence dévoile l’histoire des écoles professionnelles de la Ville de Paris, où les jeunes filles apprenaient couture et broderie. Un voyage visuel au cœur de savoir-faire alliant technique, créativité et émancipation.

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T20:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon



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