Vêtir et orner les corps : distinctions sociales et discours politiques sous l’œil des historiens et archéologues, Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau

Vêtir et orner les corps : distinctions sociales et discours politiques sous l’œil des historiens et archéologues Dimanche 7 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – salon des fleurs Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

La table ronde se propose d’envisager sur la longue durée, et en confrontant des espaces géographiques, politiques et culturels variés, les enjeux sociaux et politiques du vêtement dans les sociétés du passé, en faisant dialoguer trois contextes d’étude : l’Étrurie antique, la Grèce classique et la France du XVIIIe s. et, sous réserve de confirmation, dans l’Espagne franquiste. Il s’agira tout à la fois de comprendre comment les parures sont investies par certaines catégories sociales comme des éléments distinction et d’analyser les discours moraux et politiques qui peuvent venir encadrer, limiter voire interdire ces stratégies. Parallèlement, les intervenant.es seront invité.es à réfléchir d’un point de vue méthodologique et/ou historiographique sur la valeur heuristique des parures comme sources de notre compréhension des sociétés à travers les âges.

Carte blanche au Réseau des écoles françaises à l’étranger

Château de Fontainebleau – salon des fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art