VETUS ORBIA, un épisode de la saga Aquarium Fraiche Fontaine, Collège Victor Hugo, Besançon

Informations pratiques

VETUS ORBIA, un épisode de la saga Aquarium Fraiche Fontaine 3 et 4 octobre Collège Victor Hugo Doubs

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Un spectacle radio-scénique, une science-fiction mythologie aux accents pop.

Une création collaborative de la Collective Fléchir le vide en avant (en faisant une torsion de côté),_d’après une idée originale de Morgane Cornet, avec Morgane Cornet, Juliette Lamas, Jehanne Cretin-Maitenaz.

Sur la planète Vêtus Orbia, la productivité des habitant.e.s est garantie par l’autorité des Dieux Muscles et leurs grands projets de chantier sur les Lunes alentours. Sur cette planète vivent Dieux, Dieuses, AlienEs et Cyborgs. Certain.e.s sont considérés comme improductifs, voire nuisibles…

Dans un système oppressif – dont la ressemblance avec le monde que nous connaissons est totalement fortuite – un peuple se soulève.

Vêtus Orbia est l’histoire d’une insurrection, racontée à travers des voix enregistrées, des bruitages live, de la marionnette et des personnages acides et comiques.

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Coproduction : Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul

Soutiens : Ville de Besançon / Région Bourgogne-Franche-Comté / Théâtre Mansart – service culturel du CROUS BFC / FAR° festival et fabrique des arts vivants, Nyon / MA Scène – SN Montbéliard / Projet D – La Cartonnerie, Mesnay / La Nef – Manufacture d’utopies, Pantin / Festival Mondial du Théâtre de Marionnettes, Charleville-Mézières

Collège Victor Hugo 8 Rue du Lycée, 25000 Besançon Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « flechirlevide@gmail.com »}]

Fléchir le vide en avant (en faisant une torsion de côté)