Viaduc : temps musical et exposition de partitions graphiques, Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers), Poitiers

Viaduc : temps musical et exposition de partitions graphiques Dimanche 20 septembre, 15h00 Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers) Vienne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Et si la musique n’était pas seulement un art sonore ? En explorant des formes de notation plus libres et plus « graphiques », certain·e·s compositrices et compositeurs ne cessent d’interroger les codes d’écriture et nous dévoilent des partitions qui font dialoguer musique et arts plastiques. C’est le cas, notamment, du compositeur allemand Marc Vogler.

Créée dans le cadre d’une résidence artistique portée par l’ensemble Ars Nova avec le soutien du ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine, son œuvre vocale intitulée « Viaduc » – dont les partitions graphiques s’inspirent de la silhouette caractéristique du viaduc de l’Isle-Jourdain – sera à (re)découvrir à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2026.

Dirigée par Élisabeth Bussac, la chorale À Tout Chœur (Isle-Jourdain) sera ainsi au rendez-vous le dimanche 20 septembre 2026 dans l’écrin de l’Hôtel de Rochefort (Poitiers) pour un temps musical ouvert à toutes et à tous. Organisée avec le concours des éditions musicales L’octanphare, une exposition de partitions graphiques (œuvres de Marc Vogler inspirées de la Tour Eiffel, de l’Église Notre-Dame de Royan ou encore de l’Elbphilharmonie – Hambourg) accompagnera la manifestation.

Une expérience musicale créative et sensible : à explorer les yeux et les oreilles grands ouverts !

L’exposition restera visible tout l’après-midi.

Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers) 102 Grand’Rue, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 36 21 52 https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine L’hôtel de Rochefort doit son nom à Jean de Moulins – ou des Moulins, seigneur de Rochefort près de Mirebeau (Vienne), membre d’une famille de Blois.

Notaire-secrétaire de Louis XI et maire de Poitiers de 1964 à 1965, il bénéficia de l’affection du roi, qui lui avait donné en mariage une de ses filleules, Louise Jamin. Le roi, désireux de le voir s’établir à Poitiers, lui donne en 1469 un logis, avec ses communs, dans la paroisse Saint-Savin. Pendant plus d’un siècle, la propriété donnée par Louis XI est restée dans la famille de Moulins.

À la fin du XVIe siècle, l’hôtel était la propriété de Charlotte de Moulins, descendante de Jean Charlotte et Isaïe Brochard, son mari. Ils ont fait construire la majeure partie du bâtiment située au fond de l’actuelle cour, remanié l’ancien logis aujourd’hui disparu et édifié le pavillon sur rue. Le fronton qui surmonte la lucarne côté cour intérieure, porte en effet le chiffre du couple : C et Y. La reconstruction et l’agrandissement ont été réalisés entre 1599, date de leur mariage et 1629.

Le bâtiment, parfois loué à des intendants royaux, a fait office d’hôtel de l’Intendance au XVIIe siècle. En 1786, Louis XVI acheta l’hôtel de Rochefort pour s’en servir de magasin aux vivres et de boulangerie militaire. Pendant 183 ans, les locaux furent occupés par l’administration militaire.

En 1927, les façades et les toitures ont été classées au titre des Monuments historiques. En 1969, l’hôtel de Rochefort, très dégradé à l’intérieur, est confié au ministère des Affaires culturelles pour le restaurer. La restauration dirigée par Charles Dorian, Architecte en chef des monuments historiques, dura 5 ans. Les nouveaux locaux de la DRAC Poitou-Charentes sont inaugurés en juin 1974 par Michel Guy, secrétaire d’État aux Affaires de la culture.

En 1985, la DRAC fut agrandie avec un nouveau bâtiment sur rue, par l’architecte Claude H. Aubert, puis en 1990 par le cabinet Deshoulières et Jeanneau.

De l’état ancien de l’hôtel de Rochefort subsistent le pavillon sur rue et le logis neuf. Le pavillon sur rue, appelé dans les sources « la petite maison », correspond dans sa structure à la description faite en 1700. Le portail, côté rue, de même que l’intérieur, ont été entièrement refaits.

Une expérience musicale créative et sensible : à explorer les yeux et les oreilles grands ouverts !

©Marc Vogler – L’octanphare – ensemble Ars Nova