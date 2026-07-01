Vianne en fêtes ! Vianne
vendredi 24 juillet 2026 · Vianne
Informations pratiques
Vianne
Vianne en fêtes !
Place des Maronniers Vianne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-26 23:59:00
Date(s) :
2026-07-24
Vianne en fête trois jours d’animations à ne pas manquer !
Le village de Vianne vous invite à partager un week-end festif et convivial avec de nombreuses animations pour tous les âges.
Les festivités débuteront vendredi soir avec un marché nocturne suivi d’une soirée animée par Festy Musique.
Le samedi, les amateurs de jeux et de pétanque pourront participer aux concours organisés tout au long de la journée. En soirée, place au repas festif (entrée, poulet basquaise, dessert 16 €), animé par le groupe 2Play, avant de lever les yeux vers le ciel pour un grand feu d’artifice signé PyroPassion à 23 h.
Le dimanche, les animations se poursuivent avec des concours de belote, de pêche et de pétanque. La journée se terminera autour d’un repas moules-frites (entrée, dessert 18 €) suivi d’une soirée dansante avec DJ.
Réservation des repas avant le 19 juillet au 06 70 75 15 42 .
Place des Maronniers Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 75 15 42
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English : Vianne en fêtes !
L’événement Vianne en fêtes ! Vianne a été mis à jour le 2026-07-16 par OT de l’Albret
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