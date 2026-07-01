VICTOR HUGOAT, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

VICTOR HUGOAT Mardi 20 avril 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

7.5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-20T20:30:00+02:00 – 2027-04-20T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-20T20:30:00+02:00 – 2027-04-20T21:30:00+02:00

« Si Victor Hugo avait vécu de nos jours, il aurait été le meilleur des rappeurs ! »

Récemment, Bart a eu une révélation cette révélation. Dans la vie, Bart a deux passions : Victor Hugo et le Rap. Incompatibles, vraiment ? Le monde devait savoir. Comment ? En créant un morceau de rap pour raconter la vie de l’Homme siècle. Mêlant conférence humoristique, rap & galerie de personnages, Bart explore la vie de Victor Hugo afin de construire, couplets après refrains, le rap final biographique. Avec le public, ils vont recréer la bataille d’Hernani, pleurer la mort de sa fille, vibrer lors de ses discours politiques et dialoguer avec le maître lui-même !

Dans le cadre de la semaine Hip‑Hop, du 20 au 24 avril

Dans le cadre des tournées Chaînon

https://www.youtube.com/watch?v=cXwn2e88Dhk

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4096 »}] [{« data »: {« author »: « Ki Maime Me Suive », « cache_age »: 86400, « description »: « Si Victor Hugo avait vu00e9cu de nos jours, il aurait u00e9tu00e9 le meilleur des rappeurs !nnDans la vie, Bart a deux passions : Victor Hugo et le Rap. Incompatibles, vraiment ?nnRu00e9cemment, Bart a eu une ru00e9vu00e9lation : si Victor Hugo avait vu00e9cu aujourd’hui, il aurait u00e9tu00e9 le meilleur des rappeurs. Le monde devait savoir. Comment ? En cru00e9ant un morceau de rap pour raconter la vie de l’Homme siu00e8cle.nnMu00ealant confu00e9rence humoristique, rap et galerie de personnages, BART explore la vie de Victor Hugo afin de construire, couplets apru00e8s refrains, le rap final biographique. Avec le public, ils vont recru00e9er la bataille d’Hernani, pleurer la mort de sa fille, vibrer lors de ses discours politiques et dialoguer avec le mau00eetre lui-mu00eame ! Avec quelques guest stars venus donner un coup de main : Jul, Nekfeu, PNL, Gazo, Soprano… », « type »: « video », « title »: « Victor Hugoat – nu00b01 du rap franu00e7ais – Bande-annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/cXwn2e88Dhk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=cXwn2e88Dhk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCGed283GoLOS-gh968-Bymw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=cXwn2e88Dhk »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

N°1 du Rap Français

(c)LauraGilli