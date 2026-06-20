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AGENDA · Cœur de Causse

Vide Armoire d’Automne Cœur de Causse

dimanche 4 octobre 2026 · Cœur de Causse

Vide Armoire d’Automne Cœur de Causse

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Labastide-Murat
Ville
46240 Cœur de Causse
Département
Lot
Tarif

Cœur de Causse

Vide Armoire d’Automne

Labastide-Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :
2026-10-04

L'association Gym activ&co propose chaque année un vide-armoire à l'espace Murat, à Labastide-Murat.

L'association Gym activ&co propose chaque année un vide-armoire à l'espace Murat, à Labastide-Murat.

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Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 44 15 17 38  associationgymactivetco@orange.fr

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English :

The Gym activ&co association organizes an annual garage sale at the Espace Murat, in Labastide-Murat.

The association organizes an annual garage sale at the Espace Murat, in Labastide-Murat.

The association organizes an annual garage sale at the Espace Murat, in Labastide-Murat

L’événement Vide Armoire d’Automne Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Labastide-Murat

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