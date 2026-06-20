Vide Armoire d’Automne Cœur de Causse
dimanche 4 octobre 2026 · Cœur de Causse
Informations pratiques
Cœur de Causse
Vide Armoire d’Automne
Labastide-Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04 16:00:00
Date(s) :
2026-10-04
L'association Gym activ&co propose chaque année un vide-armoire à l'espace Murat, à Labastide-Murat.
L'association Gym activ&co propose chaque année un vide-armoire à l'espace Murat, à Labastide-Murat.
.
Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 44 15 17 38 associationgymactivetco@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Gym activ&co association organizes an annual garage sale at the Espace Murat, in Labastide-Murat.
The association organizes an annual garage sale at the Espace Murat, in Labastide-Murat.
The association organizes an annual garage sale at the Espace Murat, in Labastide-Murat
L’événement Vide Armoire d’Automne Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Labastide-Murat
À voir aussi à Cœur de Causse (Lot)
- Soirée Paëlla Géante avec concert et DJ, à l’occasion de la Fête de la Musique Labastide-Murat Cœur de Causse 12 septembre 2026
- Troisième édition de la course de slalom de karting de Labastide-Murat Cœur de Causse 13 septembre 2026
- Visite commentée par son propriétaire, Château de Vaillac, Cœur de Causse 19 septembre 2026
- Journée du Patrimoine et Foie Gras Labastide-Murat Cœur de Causse 19 septembre 2026
- Vide-greniers à Fontanes-du-Causse Place des Roudoulous Cœur de Causse 20 septembre 2026