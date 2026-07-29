Informations pratiques

La Mothe-Saint-Héray

Vide-bibliothèque

3 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Vente de livres d’occasion dans un beau site patrimonial .

3 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 16 42 bibliotheque@lamothe79800.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-bibliothèque

L’événement Vide-bibliothèque La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Pays Mellois