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AGENDA · La Mothe-Saint-Héray

Vide-bibliothèque La Mothe-Saint-Héray

dimanche 18 octobre 2026 · La Mothe-Saint-Héray

Vide-bibliothèque La Mothe-Saint-Héray

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
3 allée de l'Orangerie
Ville
79800 La Mothe-Saint-Héray
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

La Mothe-Saint-Héray

Vide-bibliothèque

3 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Vente de livres d’occasion dans un beau site patrimonial   .

3 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 16 42  bibliotheque@lamothe79800.fr

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English : Vide-bibliothèque

L’événement Vide-bibliothèque La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Pays Mellois

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