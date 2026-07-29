AGENDA · La Mothe-Saint-Héray
Vide-bibliothèque La Mothe-Saint-Héray
dimanche 18 octobre 2026 · La Mothe-Saint-Héray
Informations pratiques
La Mothe-Saint-Héray
Vide-bibliothèque
3 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Vente de livres d’occasion dans un beau site patrimonial .
3 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 16 42 bibliotheque@lamothe79800.fr
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English : Vide-bibliothèque
L’événement Vide-bibliothèque La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Pays Mellois
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