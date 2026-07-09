Vide-déco Salle polyvalente Vallière
samedi 1 août 2026 · Salle polyvalente · Vallière
Informations pratiques
Vallière
Vide-déco
Salle polyvalente 1 rue de l’Arsenal Vallière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
8ème vide déco Ambiance intérieur et déco de jardin de 10h à 19h à la salle polyvalente de Vallière
Dépôts des objets le vendredi 31 juillet de 10h à 18h30 à la salle polyvalente sur RDV au 06 77 88 33 77
Objets insolites, de déco, vases, lampes, nappes, rideaux, coussins, tableaux, vaisselle, petits meubles manipulables, déco de jardin… Ils devront être en parfait été, actuels, pas d’objets de brocante
Règlements et restitutions des invendus lundi 03 août de 16h30 à 19h
Une commission de 20 % sera prélevée sur les ventes
Organisé par l’association Relooker malin .
Salle polyvalente 1 rue de l’Arsenal Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 88 33 77
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English : Vide-déco
L’événement Vide-déco Vallière a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Aubusson-Felletin
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