Vide dressing des Parisiennes AGECA PARIS

Stands vêtements, chaussures, sacs et accessoires. Petits prix Grandes marques Xuly Bët, Agnès B, Bompard, St Laurent, Jacquemus…. Nous vous attendons dans ce lieu chaleureux qu’est l’AGECA

Sur place toilette et bar associatif.

Chic et pas cher ! Si vous êtes à la recherche de « la pièce » alors rdv à l’AGECA….. On vous attend.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00

AGECA 177 rue de Charonne 75011 PARIS



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