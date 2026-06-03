Vide dressing des Parisiennes AGECA PARIS
Vide dressing des Parisiennes AGECA PARIS samedi 6 juin 2026.
Stands vêtements, chaussures, sacs et accessoires. Petits prix Grandes marques Xuly Bët, Agnès B, Bompard, St Laurent, Jacquemus…. Nous vous attendons dans ce lieu chaleureux qu’est l’AGECA
Sur place toilette et bar associatif.
Chic et pas cher ! Si vous êtes à la recherche de « la pièce » alors rdv à l’AGECA….. On vous attend.
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 11h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00
AGECA 177 rue de Charonne 75011 PARIS
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