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Vide dressing des Parisiennes AGECA PARIS

Vide dressing des Parisiennes AGECA PARIS

Vide dressing des Parisiennes AGECA PARIS samedi 6 juin 2026.

Lieu : AGECA

Adresse : 177 rue de Charonne

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Stands vêtements, chaussures, sacs et accessoires. Petits prix Grandes marques Xuly Bët, Agnès B, Bompard, St Laurent, Jacquemus…. Nous vous attendons dans ce lieu chaleureux qu’est l’AGECA

Sur place toilette et bar associatif.

Chic et pas cher ! Si vous êtes à la recherche de « la pièce » alors rdv à l’AGECA….. On vous attend.
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 11h00 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00

AGECA 177 rue de Charonne  75011 PARIS


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