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Vide-dressing et Bébé broc Les Templitudes Épernay

Vide-dressing et Bébé broc Les Templitudes Épernay samedi 6 juin 2026.

Lieu : Les Templitudes

Adresse : 9 Place du 13eme Régiment de Génie

Ville : 51200 Épernay

Département : Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Épernay

Vide-dressing et Bébé broc

Les Templitudes 9 Place du 13eme Régiment de Génie Épernay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Tout public
Donnez une seconde vie à vos vêtements et aux jouets d’enfants à l’occasion de du vide-dressing et de la Bébé broc de la résidence les Templitudes d’Epernay
Entrée libre

Stand sur réservation   .

Les Templitudes 9 Place du 13eme Régiment de Génie Épernay 51200 Marne Grand Est +33 3 26 55 87 00 

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English : Vide-dressing et Bébé broc

L’événement Vide-dressing et Bébé broc Épernay a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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