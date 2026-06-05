Vide-dressing et Bébé broc Les Templitudes Épernay
Vide-dressing et Bébé broc Les Templitudes Épernay samedi 6 juin 2026.
Épernay
Vide-dressing et Bébé broc
Les Templitudes 9 Place du 13eme Régiment de Génie Épernay Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
Donnez une seconde vie à vos vêtements et aux jouets d’enfants à l’occasion de du vide-dressing et de la Bébé broc de la résidence les Templitudes d’Epernay
Entrée libre
Stand sur réservation .
Les Templitudes 9 Place du 13eme Régiment de Génie Épernay 51200 Marne Grand Est +33 3 26 55 87 00
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English : Vide-dressing et Bébé broc
L’événement Vide-dressing et Bébé broc Épernay a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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