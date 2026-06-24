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Vide dressing Kiosque jardin public Montélimar

Vide dressing Kiosque jardin public Montélimar dimanche 4 octobre 2026.

Lieu
Kiosque jardin public
Adresse
Boulevard Desmarais
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Montélimar

Vide dressing

Kiosque jardin public Boulevard Desmarais Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Venez découvrir vide dressing & Co au profit de l’association perce neige.
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Kiosque jardin public Boulevard Desmarais Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 70 93 21 

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English :

Come check out vide dressing & Co to benefit the Perce Neige charity.

L’événement Vide dressing Montélimar a été mis à jour le 2026-06-24 par Montélimar Tourisme Agglomération

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