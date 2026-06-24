Vide dressing Kiosque jardin public Montélimar

Montélimar

Vide dressing

Kiosque jardin public Boulevard Desmarais Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez découvrir vide dressing & Co au profit de l’association perce neige.

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Kiosque jardin public Boulevard Desmarais Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 70 93 21

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English :

Come check out vide dressing & Co to benefit the Perce Neige charity.

L’événement Vide dressing Montélimar a été mis à jour le 2026-06-24 par Montélimar Tourisme Agglomération