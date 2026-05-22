Vide Dressing Party Villeréal
Vide Dressing Party Villeréal dimanche 21 juin 2026.
Villeréal
Vide Dressing Party
Sous la halle Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Rendez vous sous la halle de Villeréal !
Vendez ou achetez des vêtements, chaussures, sacs, bijoux & accessoires entre passionné(e)s de mode !
Ouvert à tous.
Concert gratuit
Rendez vous sous la halle de Villeréal !
Vendez ou achetez des vêtements, chaussures, sacs, bijoux & accessoires entre passionné(e)s de mode !
Ouvert à tous.
Concert gratuit. .
Sous la halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 09 48 74
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English : Vide Dressing Party
Meet under the Villeréal market hall!
Buy or sell clothes, shoes, bags, jewelry & accessories among fashion enthusiasts!
Open to all.
Free concert
L’événement Vide Dressing Party Villeréal a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Coeur de Bastides
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