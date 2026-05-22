Villeréal

Vide Dressing Party

Sous la halle Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Rendez vous sous la halle de Villeréal !

Vendez ou achetez des vêtements, chaussures, sacs, bijoux & accessoires entre passionné(e)s de mode !

Ouvert à tous.

Concert gratuit

Rendez vous sous la halle de Villeréal !

Vendez ou achetez des vêtements, chaussures, sacs, bijoux & accessoires entre passionné(e)s de mode !

Ouvert à tous.

Concert gratuit. .

Sous la halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 09 48 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Dressing Party

Meet under the Villeréal market hall!

Buy or sell clothes, shoes, bags, jewelry & accessories among fashion enthusiasts!

Open to all.

Free concert

L’événement Vide Dressing Party Villeréal a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Coeur de Bastides