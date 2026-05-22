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Vide Dressing Party Villeréal

Vide Dressing Party Villeréal

Vide Dressing Party Villeréal dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Sous la halle

Ville : 47210 Villeréal

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Villeréal

Vide Dressing Party

Sous la halle Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Rendez vous sous la halle de Villeréal !
Vendez ou achetez des vêtements, chaussures, sacs, bijoux & accessoires entre passionné(e)s de mode !
Ouvert à tous.
Concert gratuit
Rendez vous sous la halle de Villeréal !
Vendez ou achetez des vêtements, chaussures, sacs, bijoux & accessoires entre passionné(e)s de mode !
Ouvert à tous.
Concert gratuit.   .

Sous la halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 09 48 74 

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English : Vide Dressing Party

Meet under the Villeréal market hall!
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Open to all.
Free concert

L’événement Vide Dressing Party Villeréal a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Coeur de Bastides

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