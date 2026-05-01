Saint-Sébastien

Vide-dressing

salle socio culturelle Saint-Sébastien Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Vide dressing vêtements femme, enfante et accessoire à la salle socioculturelle de 9h à 17h

Entrée gratuite .

salle socio culturelle Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 57 52

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English : Vide-dressing

L’événement Vide-dressing Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Tourisme