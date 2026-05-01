Vide-dressing Saint-Sébastien
Vide-dressing Saint-Sébastien dimanche 10 mai 2026.
Saint-Sébastien
Vide-dressing
salle socio culturelle Saint-Sébastien Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Vide dressing vêtements femme, enfante et accessoire à la salle socioculturelle de 9h à 17h
Entrée gratuite .
salle socio culturelle Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 57 52
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English : Vide-dressing
L’événement Vide-dressing Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Tourisme
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