Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-dressing Saint-Sébastien

Vide-dressing Saint-Sébastien

Vide-dressing Saint-Sébastien dimanche 10 mai 2026.

Adresse : salle socio culturelle

Ville : 23160 Saint-Sébastien

Département : Creuse

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Sébastien

Vide-dressing

salle socio culturelle Saint-Sébastien Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Vide dressing vêtements femme, enfante et accessoire à la salle socioculturelle de 9h à 17h
Entrée gratuite   .

salle socio culturelle Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 57 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-dressing

L’événement Vide-dressing Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Tourisme

À voir aussi à Saint-Sébastien (Creuse)