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AGENDA · Valence

Vide Dressing Centre Culturel de Fontlozier Valence

samedi 12 septembre 2026 · Centre Culturel de Fontlozier · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Centre Culturel de Fontlozier
Adresse
95, rue de la Libération
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Vide Dressing

Centre Culturel de Fontlozier 95, rue de la Libération Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Vide-dressing annuel du Centre Culturel de Fontlozier
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Centre Culturel de Fontlozier 95, rue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67  accueil@ccf26.fr

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English :

Fontlozier Cultural Center’s Annual Clothing Sale

L’événement Vide Dressing Valence a été mis à jour le 2026-08-24 par Valence Romans Tourisme

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