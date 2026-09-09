Vide Dressing Centre Culturel de Fontlozier Valence

Informations pratiques

Valence

Vide Dressing

Centre Culturel de Fontlozier 95, rue de la Libération Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Vide-dressing annuel du Centre Culturel de Fontlozier

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Centre Culturel de Fontlozier 95, rue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr

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English :

Fontlozier Cultural Center’s Annual Clothing Sale

L’événement Vide Dressing Valence a été mis à jour le 2026-08-24 par Valence Romans Tourisme