AGENDA · Valence
Vide Dressing Centre Culturel de Fontlozier Valence
samedi 12 septembre 2026 · Centre Culturel de Fontlozier · Valence
Informations pratiques
Valence
Vide Dressing
Centre Culturel de Fontlozier 95, rue de la Libération Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Vide-dressing annuel du Centre Culturel de Fontlozier
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Centre Culturel de Fontlozier 95, rue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr
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English :
Fontlozier Cultural Center’s Annual Clothing Sale
L’événement Vide Dressing Valence a été mis à jour le 2026-08-24 par Valence Romans Tourisme
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