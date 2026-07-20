Informations pratiques

Melle

Vide grenier au fil des rues

rues du centre ville Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Les maisons participantes proposent leurs objets à la vente chez eux, dans leur jardin, garage ou sur le trottoir.

Les visiteurs sont invités à venir récupérer un plan de la ville avec les emplacements des maisons participantes au kiosque place Bujault à partir de 9h.

Une participation volontaire ainsi que les bénéfices d’une buvette seront versés à l’association ça passe par toi qui accompagnent les personnes exilées.

L’association du quartier Saint-Jean est partenaire de l’évènement et vous accueillera au fil des rues de Melle .

rues du centre ville Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 42 59 78 capassepartoi@gmail.com

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English : Vide grenier au fil des rues

L’événement Vide grenier au fil des rues Melle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois