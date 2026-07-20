Vide grenier au fil des rues Melle
dimanche 27 septembre 2026 · Melle
Informations pratiques
Melle
Vide grenier au fil des rues
rues du centre ville Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Les maisons participantes proposent leurs objets à la vente chez eux, dans leur jardin, garage ou sur le trottoir.
Les visiteurs sont invités à venir récupérer un plan de la ville avec les emplacements des maisons participantes au kiosque place Bujault à partir de 9h.
Une participation volontaire ainsi que les bénéfices d’une buvette seront versés à l’association ça passe par toi qui accompagnent les personnes exilées.
L’association du quartier Saint-Jean est partenaire de l’évènement et vous accueillera au fil des rues de Melle .
rues du centre ville Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 42 59 78 capassepartoi@gmail.com
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English : Vide grenier au fil des rues
L’événement Vide grenier au fil des rues Melle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois
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