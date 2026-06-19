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Vide-grenier Place de l’église Bressuire

Vide-grenier Place de l’église Bressuire

Vide-grenier Place de l’église Bressuire dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Place de l'église
Adresse
BREUIL-CHAUSSEE
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Tarif

Bressuire

Vide-grenier

Place de l’église BREUIL-CHAUSSEE Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Vide-grenier à Breuil-Chaussée.
Inscription à partir de 7 h, 2 € le mètre linéaire.
Restauration et buvette sur place.   .

Place de l’église BREUIL-CHAUSSEE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 88 97 45 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Bressuire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bocage Bressuirais

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