Vide-grenier Place de l’église Bressuire

Bressuire

Vide-grenier

Place de l’église BREUIL-CHAUSSEE Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Vide-grenier à Breuil-Chaussée.

Inscription à partir de 7 h, 2 € le mètre linéaire.

Restauration et buvette sur place. .

Place de l’église BREUIL-CHAUSSEE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 88 97 45

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Bressuire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bocage Bressuirais