Ploërmel

Vide-grenier de La Couardière

La Couardière Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le comité de village de La Couardière à Ploërmel vous donne rendez-vous pour la 5e édition de son vide-grenier en plein air, de 9h à 18h. Venez chiner, flâner entre les stands et découvrir des trésors dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Sur place, des jeux géants en bois, une buvette et de la petite restauration vous attendent !

Participez également à un jeu pour tenter de remporter quelques lots.

L’entrée est gratuite pour tous les visiteurs. .

La Couardière Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 13 47 39 94

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English :

L’événement Vide-grenier de La Couardière Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-26 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande