Vide grenier de l’USM Stade de la Rivière Montmeyran

Montmeyran

Vide grenier de l’USM

Stade de la Rivière Route d’Upie Montmeyran Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’USM fait son vide grenier estival !

Le 07 Juin 2026 vient chiner, acheter, troquer, vendre ce que tu n’utilises plus.

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Stade de la Rivière Route d’Upie Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 40 35 21 bureau.ucmv@gmail.com

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English :

USM holds its summer garage sale!

On June 07, 2026, come and browse, buy, barter and sell what you no longer use.

L’événement Vide grenier de l’USM Montmeyran a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme