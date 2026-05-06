Vide grenier de l’USM Stade de la Rivière Montmeyran
Vide grenier de l’USM Stade de la Rivière Montmeyran dimanche 7 juin 2026.
Montmeyran
Vide grenier de l’USM
Stade de la Rivière Route d’Upie Montmeyran Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’USM fait son vide grenier estival !
Le 07 Juin 2026 vient chiner, acheter, troquer, vendre ce que tu n’utilises plus.
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Stade de la Rivière Route d’Upie Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 40 35 21 bureau.ucmv@gmail.com
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English :
USM holds its summer garage sale!
On June 07, 2026, come and browse, buy, barter and sell what you no longer use.
L’événement Vide grenier de l’USM Montmeyran a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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