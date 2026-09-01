AGENDA · Yssingeaux
Vide grenier de Sarlis Village Yssingeaux
dimanche 27 septembre 2026 · Village · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Vide grenier de Sarlis
Village Sarlis Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Le mètre linéaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 05:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Vide grenier annuel du village de Sarlis
.
Village Sarlis Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 58 35 61 narnou43@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Annual Yard Sale in the Village of Sarlis
L’événement Vide grenier de Sarlis Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Yssingeaux (Haute-Loire)
- Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle du Foyer Rural Yssingeaux 12 septembre 2026
- Concours de pétanque Avenue du 8 Mai Yssingeaux 12 septembre 2026
- Ouverture de la Saison Culturelle Spectacle offert Impasse du Théâtre Yssingeaux 12 septembre 2026
- Thé Dansant Rue Jean de Bourbon Yssingeaux 13 septembre 2026
- Séance découverte gratuite de sophrologie école maternelle Saint Gabriel Yssingeaux 17 septembre 2026