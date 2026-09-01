Vide grenier de Sarlis Village Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Vide grenier de Sarlis

Village Sarlis Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Le mètre linéaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 05:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Vide grenier annuel du village de Sarlis

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Village Sarlis Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 58 35 61 narnou43@gmail.com

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English :

Annual Yard Sale in the Village of Sarlis

L’événement Vide grenier de Sarlis Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire