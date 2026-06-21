Informations pratiques

Clamecy

Vide-grenier des Lavandières

rue de la Forêt Clamecy Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:30:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Vide grenier des Lavandières organisé par l’association Au Fil des Lavoirs Toute la journée Petite restauration et buvette sur place 2€ le mètre linéaire .

rue de la Forêt Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 38 39 02 aufildeslavoirs.clam@gmail.com

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English : Vide-grenier des Lavandières

L’événement Vide-grenier des Lavandières Clamecy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais