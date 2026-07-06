UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aix-en-Provence

Vide grenier des pitchouns Parking croix de Celony Aix-en-Provence

dimanche 6 septembre 2026 · Parking croix de Celony · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Parking croix de Celony
Adresse
Chemin d Eguilles
Ville
13090 Aix-en-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aix-en-Provence

Vide grenier des pitchouns

Dimanche 6 septembre 2026 de 9h à 12h30. Parking croix de Celony Chemin d Eguilles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 12:30:00

Date(s) :
2026-09-06

Vide greniers pour les enfants de 6 à 15 ans. Les enfants vendent eux-mêmes leurs affaires: jouets, livres, vêtements…Les parents aident à la mise en place des stands mais ensuite, ce sont les enfants qui se débrouillent .Familles
Vide grenier pour les enfants vendeurs.. En même temps, il se tiendra le forum des associations de Celony   .

Parking croix de Celony Chemin d Eguilles Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   happycelony@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market for children ages 6 to 15. The children sell their own things: toys, books, clothes…Parents help set up the booths, but after that, the children manage on their own.

L’événement Vide grenier des pitchouns Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)