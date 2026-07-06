Vide grenier des pitchouns Parking croix de Celony Aix-en-Provence
dimanche 6 septembre 2026 · Parking croix de Celony · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Vide grenier des pitchouns
Dimanche 6 septembre 2026 de 9h à 12h30. Parking croix de Celony Chemin d Eguilles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 12:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Vide greniers pour les enfants de 6 à 15 ans. Les enfants vendent eux-mêmes leurs affaires: jouets, livres, vêtements…Les parents aident à la mise en place des stands mais ensuite, ce sont les enfants qui se débrouillent .Familles
Vide grenier pour les enfants vendeurs.. En même temps, il se tiendra le forum des associations de Celony .
Parking croix de Celony Chemin d Eguilles Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur happycelony@gmail.com
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English :
Flea market for children ages 6 to 15. The children sell their own things: toys, books, clothes…Parents help set up the booths, but after that, the children manage on their own.
L’événement Vide grenier des pitchouns Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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