Vide grenier des pitchouns Parking croix de Celony Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Vide grenier des pitchouns

Dimanche 6 septembre 2026 de 9h à 12h30. Parking croix de Celony Chemin d Eguilles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 12:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Vide greniers pour les enfants de 6 à 15 ans. Les enfants vendent eux-mêmes leurs affaires: jouets, livres, vêtements…Les parents aident à la mise en place des stands mais ensuite, ce sont les enfants qui se débrouillent .Familles

Vide grenier pour les enfants vendeurs.. En même temps, il se tiendra le forum des associations de Celony .

Parking croix de Celony Chemin d Eguilles Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur happycelony@gmail.com

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English :

Flea market for children ages 6 to 15. The children sell their own things: toys, books, clothes…Parents help set up the booths, but after that, the children manage on their own.

L’événement Vide grenier des pitchouns Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence