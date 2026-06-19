Vide-grenier du Football Club Lourdais XI LOURDES Lourdes
Vide-grenier du Football Club Lourdais XI LOURDES Lourdes dimanche 21 juin 2026.
Lourdes
Vide-grenier du Football Club Lourdais XI
LOURDES 26 Av. Antoine Béguère Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez nombreux au vide grenier organisé par le Football Club Lourdais XI le dimanche 21 juin de 8h à18h au stade Antoine Béguère à Lourdes.
Renseignements et inscriptions au: 06 75 55 72 50
.
LOURDES 26 Av. Antoine Béguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 95 16 66
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English :
Come one, come all to the garage sale organized by the Football Club Lourdais XI on Sunday, June 21, from 8 a.m. to 6 p.m. at the Antoine Béguerre Stadium in Lourdes.
For more information and to register, call: 06 75 55 72 50
L’événement Vide-grenier du Football Club Lourdais XI Lourdes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Lourdes|CDT65
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