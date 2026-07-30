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AGENDA · Romans-sur-Isère

Vide grenier du Refuge des Bérauds rue des Freres Lumiere Romans-sur-Isère

dimanche 13 septembre 2026 · rue des Freres Lumiere · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
rue des Freres Lumiere
Adresse
Refuge des Bérauds
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Vide grenier du Refuge des Bérauds

rue des Freres Lumiere Refuge des Bérauds Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Venez nombreux au vide grenier du Refuge des Bérauds de Romans!
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rue des Freres Lumiere Refuge des Bérauds Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 14 20  contact@refuge-des-berauds.fr

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English :

Come one, come all to the garage sale at the Refuge des B%E9rauds in Romans!

L’événement Vide grenier du Refuge des Bérauds Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme

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