Vide grenier du Refuge des Bérauds rue des Freres Lumiere Romans-sur-Isère
dimanche 13 septembre 2026 · rue des Freres Lumiere · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Vide grenier du Refuge des Bérauds
rue des Freres Lumiere Refuge des Bérauds Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez nombreux au vide grenier du Refuge des Bérauds de Romans!
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rue des Freres Lumiere Refuge des Bérauds Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 14 20 contact@refuge-des-berauds.fr
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English :
Come one, come all to the garage sale at the Refuge des B%E9rauds in Romans!
L’événement Vide grenier du Refuge des Bérauds Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme
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