Vide grenier du Refuge des Bérauds rue des Freres Lumiere Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Vide grenier du Refuge des Bérauds

rue des Freres Lumiere Refuge des Bérauds Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez nombreux au vide grenier du Refuge des Bérauds de Romans!

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rue des Freres Lumiere Refuge des Bérauds Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 14 20 contact@refuge-des-berauds.fr

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English :

Come one, come all to the garage sale at the Refuge des B%E9rauds in Romans!

L’événement Vide grenier du Refuge des Bérauds Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme