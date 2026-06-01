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VIDE GRENIER et JOURNEE ARTS ET TALENTS magasin coopératif T’as meilleur temps! Besançon

VIDE GRENIER et JOURNEE ARTS ET TALENTS magasin coopératif T’as meilleur temps! Besançon samedi 13 juin 2026.

Lieu : magasin coopératif T'as meilleur temps!

Adresse : 31 boulevard Kennedy

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Besançon

VIDE GRENIER et JOURNEE ARTS ET TALENTS

magasin coopératif T’as meilleur temps! 31 boulevard Kennedy Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Découvrez une journée riche en découvertes avec le vide-grenier et l’événement Arts et Talents à Besançon. Organisé par l’association CREACOOP25 et T’as meilleur temps, cet événement vous promet un mélange unique de créativité et de trouvailles. Rejoignez-nous pour explorer des stands variés et rencontrer des artistes locaux, le tout dans une ambiance conviviale. Ne manquez pas cette occasion de chiner et d’apprécier le talent local!   .

magasin coopératif T’as meilleur temps! 31 boulevard Kennedy Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : VIDE GRENIER et JOURNEE ARTS ET TALENTS

L’événement VIDE GRENIER et JOURNEE ARTS ET TALENTS Besançon a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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