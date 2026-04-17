Vide-Grenier & Marché aux Fleurs Place St Martin et rue du Vieux Moulin Le Breuil

Le Breuil

Vide-Grenier & Marché aux Fleurs

Place St Martin et rue du Vieux Moulin Centre village Le Breuil Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

La Bulle à Sourire vous donne rendez-vous pour son vide-grenier annuel, agrémenté cette année d’un marché aux fleurs organisé par Familles Rurales !

Une belle journée printanière à ne pas manquer, le Dimanche 10 mai 2026, à Le Breuil. .

Place St Martin et rue du Vieux Moulin Centre village Le Breuil 51210 Marne Grand Est labulleasourire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-Grenier & Marché aux Fleurs

L’événement Vide-Grenier & Marché aux Fleurs Le Breuil a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne