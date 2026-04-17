Vide-Grenier & Marché aux Fleurs Place St Martin et rue du Vieux Moulin Le Breuil
Vide-Grenier & Marché aux Fleurs Place St Martin et rue du Vieux Moulin Le Breuil dimanche 10 mai 2026.
Le Breuil
Vide-Grenier & Marché aux Fleurs
Place St Martin et rue du Vieux Moulin Centre village Le Breuil Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
La Bulle à Sourire vous donne rendez-vous pour son vide-grenier annuel, agrémenté cette année d’un marché aux fleurs organisé par Familles Rurales !
Une belle journée printanière à ne pas manquer, le Dimanche 10 mai 2026, à Le Breuil. .
Place St Martin et rue du Vieux Moulin Centre village Le Breuil 51210 Marne Grand Est labulleasourire@gmail.com
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English : Vide-Grenier & Marché aux Fleurs
L’événement Vide-Grenier & Marché aux Fleurs Le Breuil a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
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