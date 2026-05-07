Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Local du club des retraités Pontivy

Vide grenier Local du club des retraités Pontivy dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Local du club des retraités

Adresse : 6 Rue des Moulins

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Pontivy

Vide grenier

Local du club des retraités 6 Rue des Moulins Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

9e vide grenier du club des retraités de Pontivy   .

Local du club des retraités 6 Rue des Moulins Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 63 37 70 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide grenier Pontivy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Pontivy (Morbihan)