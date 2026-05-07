Vide grenier Local du club des retraités Pontivy

Pontivy

Vide grenier

Local du club des retraités 6 Rue des Moulins Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

9e vide grenier du club des retraités de Pontivy .

Local du club des retraités 6 Rue des Moulins Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 63 37 70 70

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English :

L’événement Vide grenier Pontivy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté