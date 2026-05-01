Vide-grenier Route du pont bleu Saint-Julien-d’Ance
Vide-grenier Route du pont bleu Saint-Julien-d’Ance dimanche 17 mai 2026.
Saint-Julien-d’Ance
Vide-grenier
Route du pont bleu Ancette Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Le comité des fêtes propose un vide-greniers à Ancette, au bord de l’Ance.
Buvette et snack sur place.
Exposants gratuits, installation à partir de 7h.
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Route du pont bleu Ancette Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 55 21 84
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English :
The festival committee is organizing a garage sale in Ancette, on the banks of the Ance.
Refreshments and snacks on site.
Free exhibitors, set-up from 7am.
L’événement Vide-grenier Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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