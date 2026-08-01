Vide-greniers à Coulon Coulon
dimanche 30 août 2026 · Coulon
Informations pratiques
Coulon
Vide-greniers à Coulon
Route de Preplot Coulon Deux-Sèvres
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide-greniers dimanche 30 août 2026 de 08h00 à 18h00 sur l’aire de l’Autremont à Coulon.
Le CAC de Coulon vous donne rendez-vous pour son traditionnel vide-greniers !
Venez vendre les objets dont vous ne vous servez plus ou chiner de bonnes affaires dans une ambiance conviviale.
Buvette et restauration sur place toute la journée.
2€ le mètre linéaire .
Route de Preplot Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cac.coulon@gmail.com
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English : Vide-greniers à Coulon
L’événement Vide-greniers à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Niort Marais Poitevin
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