Vide-greniers au collège Marcel Masbou à Figeac Figeac
Vide-greniers au collège Marcel Masbou à Figeac Figeac dimanche 7 juin 2026.
Figeac
Vide-greniers au collège Marcel Masbou à Figeac
1 Avenue Flandres Dunkerque 1940 Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le conseil de vie collégienne des collèges Marcel Masbou et Les Castors organise un vide-grenier ouvert à tous dans la cour du collège Marcel Masbou à Figeac
Le conseil de vie collégienne des collèges Marcel Masbou et Les Castors organise un vide-grenier ouvert à tous dans la cour du collège Marcel Masbou à Figeac. Les bénéfices de cette journée contribueront à l’amélioration de la vie collégienne. Une buvette et un espace de restauration seront proposés sur place tout au long de la manifestation.
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1 Avenue Flandres Dunkerque 1940 Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 25 93 sandra.gineste1@ac-toulouse.fr
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English :
The student life council of the Marcel Masbou and Les Castors colleges is organizing a garage sale open to all in the courtyard of the Marcel Masbou college in Figeac
L’événement Vide-greniers au collège Marcel Masbou à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Figeac
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