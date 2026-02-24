Figeac

Vide-greniers au collège Marcel Masbou à Figeac

1 Avenue Flandres Dunkerque 1940 Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le conseil de vie collégienne des collèges Marcel Masbou et Les Castors organise un vide-grenier ouvert à tous dans la cour du collège Marcel Masbou à Figeac

Le conseil de vie collégienne des collèges Marcel Masbou et Les Castors organise un vide-grenier ouvert à tous dans la cour du collège Marcel Masbou à Figeac. Les bénéfices de cette journée contribueront à l’amélioration de la vie collégienne. Une buvette et un espace de restauration seront proposés sur place tout au long de la manifestation.

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1 Avenue Flandres Dunkerque 1940 Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 25 93 sandra.gineste1@ac-toulouse.fr

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English :

The student life council of the Marcel Masbou and Les Castors colleges is organizing a garage sale open to all in the courtyard of the Marcel Masbou college in Figeac

L’événement Vide-greniers au collège Marcel Masbou à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Figeac