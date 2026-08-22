Informations pratiques

Cahors

Vide-greniers Braderie de l’île à Cabessut (Cahors)

40 cours Labrousse Cahors Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La braderie de l’île revient le 13 septembre ! C’est le retour du vide-greniers autour de l'ancienne petite gare de Cabessut

La braderie de l’île revient le 13 septembre ! C’est le retour du vide-greniers autour de l'ancienne petite gare de Cabessut. Pour chiner ou vendre, faire de bonnes affaires et passer un moment convivial, organisé par l'association Cab'asso.

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40 cours Labrousse Cahors 46000 Lot Occitanie cabasso46000@gmail.com

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English :

The %EEle Flea Market is back on September 13! The flea market is returning to the area around the old Cabessut train station

L’événement Vide-greniers Braderie de l’île à Cabessut (Cahors) Cahors a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Cahors Vallée du Lot