Cahors

Festival Polynésien au Musée Henri Martin

792 rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Pour cette saison 2026, le musée participe au festival de la Polynésie française organisé par le Comité des Fêtes de la Rosière à Cahors

Pour cette saison 2026, le musée participe au festival de la Polynésie française organisé par le Comité des Fêtes de la Rosière à Cahors. Au programme : visite thématique dédiée aux collections océaniennes suivie de danses et chants tahitiens. Une immersion culturelle au cœur des arts et traditions du Pacifique !

.

792 rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this 2026 season, the museum is taking part in the French Polynesia festival organized by the Comité des Fêtes de la Rosière in Cahors

L’événement Festival Polynésien au Musée Henri Martin Cahors a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot