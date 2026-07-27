Forum Sport & Culture Cahors
samedi 29 août 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Forum Sport & Culture
Stade Lucien Desprats Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Cet événement annuel est organisé par l'Office du Sport du Grand Cahors et du Service Culture de la ville de Cahors
Cet événement annuel est organisé par l'Office du Sport du Grand Cahors et du Service Culture de la ville de Cahors. Au programme, démonstrations, ateliers et découvertes.
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Stade Lucien Desprats Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 96 25
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English :
This annual event is organized by the Greater Cahors Sports Office and the City of Cahors’ Cultural Department
L’événement Forum Sport & Culture Cahors a été mis à jour le 2026-07-27 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie
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