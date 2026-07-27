Informations pratiques

Cahors

Forum Sport & Culture

Stade Lucien Desprats Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Cet événement annuel est organisé par l'Office du Sport du Grand Cahors et du Service Culture de la ville de Cahors

Cet événement annuel est organisé par l'Office du Sport du Grand Cahors et du Service Culture de la ville de Cahors. Au programme, démonstrations, ateliers et découvertes.

.

Stade Lucien Desprats Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 96 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This annual event is organized by the Greater Cahors Sports Office and the City of Cahors’ Cultural Department

L’événement Forum Sport & Culture Cahors a été mis à jour le 2026-07-27 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie