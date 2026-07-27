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AGENDA · Cahors

Forum Sport & Culture Cahors

samedi 29 août 2026 · Cahors

Forum Sport & Culture Cahors

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Stade Lucien Desprats
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Cahors

Forum Sport & Culture

Stade Lucien Desprats Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Cet événement annuel est organisé par l'Office du Sport du Grand Cahors et du Service Culture de la ville de Cahors

Cet événement annuel est organisé par l'Office du Sport du Grand Cahors et du Service Culture de la ville de Cahors. Au programme, démonstrations, ateliers et découvertes.

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Stade Lucien Desprats Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 96 25 

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English :

This annual event is organized by the Greater Cahors Sports Office and the City of Cahors’ Cultural Department

L’événement Forum Sport & Culture Cahors a été mis à jour le 2026-07-27 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie

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