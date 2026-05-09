Festival de la Polynésie au quartier la Rosière à Cahors Cahors

Cahors

Festival de la Polynésie au quartier la Rosière à Cahors

Quartier la Rosière Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

LE MANA S'INVITE À CAHORS

Mesdames, Messieurs, chers amis, préparez vos colliers de fleurs et ouvrez grand vos cœurs !

C’est avec une joie immense et une énergie débordante que nous vous accueillons pour une 6eme édition historique du Festival Polynésien de La Rosière, ici à Cahors !

Un week-end sous le signe du partage.

Tout au long de ces trois jours, Vince sera votre guide et mettra en lumière tous ceux qui font battre le cœur de ce festival.

Nos Artisans & Exposants Véritables gardiens du savoir-faire, ils vous feront découvrir les trésors, les saveurs et les parfums envoûtants du Pacifique.

Nos Artistes Danseurs, musiciens et tatoueurs qui transformeront La Rosière en un véritable archipel de rêve et de fête.

Nos Bénévoles du Comité des Fêtes Les mains de l'ombre sans qui cette magie ne serait pas possible.

Un immense merci à eux pour leur dévouement et leur sourire !

LE MANA S'INVITE À CAHORS

Mesdames, Messieurs, chers amis, préparez vos colliers de fleurs et ouvrez grand vos cœurs !

C’est avec une joie immense et une énergie débordante que nous vous accueillons pour une 6eme édition historique du Festival Polynésien de La Rosière, ici à Cahors !

Un week-end sous le signe du partage.

Tout au long de ces trois jours, Vince sera votre guide et mettra en lumière tous ceux qui font battre le cœur de ce festival.

Nos Artisans & Exposants Véritables gardiens du savoir-faire, ils vous feront découvrir les trésors, les saveurs et les parfums envoûtants du Pacifique.

Nos Artistes Danseurs, musiciens et tatoueurs qui transformeront La Rosière en un véritable archipel de rêve et de fête.

Nos Bénévoles du Comité des Fêtes Les mains de l'ombre sans qui cette magie ne serait pas possible.

Un immense merci à eux pour leur dévouement et leur sourire !

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Quartier la Rosière Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 58 74 12 21 comitedesfeteslarosiere@gmail.com

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English :

LE MANA S'INVITE À CAHORS ?

Ladies, gentlemen, dear friends, prepare your flower necklaces and open your hearts wide!

It is with immense joy and boundless energy that we welcome you to a historic 6th edition of the Festival Polynésien de La Rosière, here in Cahors!

A weekend under the sign of sharing.

Throughout these three days, Vince will be your guide and highlight all those who make the heart of this festival beat.

Our Artisans & Exhibitors True guardians of savoir-faire, they will introduce you to the treasures, flavors and enchanting scents of the Pacific.

Our Artists Dancers, musicians and tattoo artists who will transform La Rosière into a veritable archipelago of dreams and festivities.

Our Festival Committee Volunteers: Les mains de l'ombre without whom this magic would not be possible.

A huge thank you to them for their dedication and their smiles!

L’événement Festival de la Polynésie au quartier la Rosière à Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Cahors Vallée du Lot