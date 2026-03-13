Vide-greniers Brocante à Cajarc Cajarc
dimanche 12 juillet 2026 · Cajarc
Informations pratiques
Cajarc
Vide-greniers Brocante à Cajarc
tour de ville Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Brocante vide grenier au profit des ape des écoles et du collège de cajarc
15€ l’emplacement (env 10m2) pour les particuliers et 45€ l’emplacement pour les professionnels.
Voir le plan pour réserver
Brocante vide grenier au profit des ape des écoles et du collège de cajarc
15€ l’emplacement (env 10m2) pour les particuliers et 45€ l’emplacement pour les professionnels.
Voir le plan pour réserver. Paiement par chèque à l’ordre de l’ ape du collège G. Pompidou pour réserver son emplacement adresse d’envoi sébastien gousset 671, route de sauzet, 46160 cajarc.
Bulletins d’adhésion à donner sur place.
Les exposants doivent arriver avant 8h00 pour conserver leur emplacement réservé.
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tour de ville Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 21 33 34 76
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English :
Flea market and garage sale to benefit the parent-teacher associations of the Cajarc elementary and middle schools
15? per stall (approx. 10m²) for individuals and 45? per stall for businesses.
See the map to make a reservation
L’événement Vide-greniers Brocante à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Figeac
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