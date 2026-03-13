Informations pratiques

Cajarc

Vide-greniers Brocante à Cajarc

tour de ville Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Brocante vide grenier au profit des ape des écoles et du collège de cajarc

15€ l’emplacement (env 10m2) pour les particuliers et 45€ l’emplacement pour les professionnels.

Voir le plan pour réserver

Brocante vide grenier au profit des ape des écoles et du collège de cajarc

15€ l’emplacement (env 10m2) pour les particuliers et 45€ l’emplacement pour les professionnels.

Voir le plan pour réserver. Paiement par chèque à l’ordre de l’ ape du collège G. Pompidou pour réserver son emplacement adresse d’envoi sébastien gousset 671, route de sauzet, 46160 cajarc.

Bulletins d’adhésion à donner sur place.

Les exposants doivent arriver avant 8h00 pour conserver leur emplacement réservé.

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tour de ville Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 21 33 34 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market and garage sale to benefit the parent-teacher associations of the Cajarc elementary and middle schools

15? per stall (approx. 10m²) for individuals and 45? per stall for businesses.

See the map to make a reservation

L’événement Vide-greniers Brocante à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Figeac