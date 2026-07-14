Vide-greniers/Brocante Prairie des croquants La Sauvetat-du-Dropt

Informations pratiques

La Sauvetat-du-Dropt

Vide-greniers/Brocante

Prairie des croquants Place du Prieuré La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

À l’occasion de la fête du village, le Comité des fêtes organise un vide-greniers/brocante afin de vous permettre de trouver votre bonheur et donner une seconde vie à de nombreux articles ! Profitez d’un espace ombragé avec buvette et restauration. Ouvert aux particuliers et aux professionnels.

À l’occasion de la fête du village, le Comité des fêtes organise un vide-greniers/brocante afin de vous permettre de trouver votre bonheur et donner une seconde vie à de nombreux articles ! Sur place, profitez d’un espace ombragé avec buvette et restauration. Ouvert aux particuliers et aux professionnels. Restauration et buvette sur place. .

Prairie des croquants Place du Prieuré La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 89 95 info.sauvetatdudropt@gmail.com

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English : Vide-greniers/Brocante

On the occasion of the village festival, the Festival Committee organizes a garage sale/brocante to allow you to find your happiness and give a second life to many items! Take advantage of a shaded area with refreshments and food. Open to individuals and professionals.

L’événement Vide-greniers/Brocante La Sauvetat-du-Dropt a été mis à jour le 2026-07-04 par OT du Pays de Lauzun